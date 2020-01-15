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تعليم

معهد الإدارة الدولية بنيودلهي ينظم دورات تدريبية في التنمية المستدامة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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ياسمين سامي
أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي أن سفارة الهند بالقاهرة أفادت بأنه تم الإعلان عن دورات تدريبية من خلال برنامج التعاون التكنولوجي والاقتصادي الهندي ITEC التي ينظمها معهد الإدارة الدولية بنيودلهي.

وأوضح قطاع الثقافات أنه للحصول على شهادة في الإدارة الاستراتيجية والتنمية المستدامة للأسواق الناشئة يستمر حتى 21 فبراير 2020 وشهادة فى حوكمة الشركات والتميز فى المؤسسات العامة في الفترة بين 24 فبراير وحتى 3 أبريل 2020 وللحصول على شهادة دورة في استراتيجيات القيادة والتحفيز وإدارة التغيير 16 مارس حتى 8 مايو 2020

وأشار قطاع البعثات إلى أن الراغبين في الحصول على مزيد من التفاصيل عليهم الرجوع الى الموقع الالكترونى التالى :

https://www.itecgoi.in/courses_listinst.php?=21f768587073&salt9=37c34d50ab

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