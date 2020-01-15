اتحاد الكرة يكشف موعد العمومية والدعوة لانتخابات مجلس الإدارة

كشف الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة مصير انعقاد فعاليات الجمعية العمومية القادمة للجبلاية والدعوة لإجراء انتخابات مجلس الإدارة.



قال جمال محمد على فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "لابد من انهاء تعديلات لائحة النظام الأساسي قبل يوم 30 يونيو المقبل من أجل الدعوة لإجراء فعاليات الجمعية العمومية تمهيدا لإعتمادها من عدمه".



وأضاف: "على هامش الجمعية العمومية لإجراء تعديل لائحة النظام الأساسي سوف يتم الدعوة لإجراء الانتخابات القادمة الخاصة بمجلس إدارة اتحاد الكرة وذلك بعد إنتهاء دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020".



أشار إلى أن اللجنة الخماسية المؤقتة تلقت العديد من مقترحات أعضاء الجمعية العمومية من الأندية موضحا أنه سوف يتم دراستها تمهيدا لطرحها خلال الجمعية العمومية القادمة.



شدد على أن الأندية ترغب فى وضع العديد من البنود خلال فعاليات الجمعية العمومية القادمة لتعديل بنود لائحة النظام الأساسي، مشيرا إلى أن الجبلاية سوف تضع فى الاعتبار كافة المقترحات الخاصة بمسئولى الجمعية العمومية.