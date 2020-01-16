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تكنولوجيا

Huawei تبيع 6.9 مليون هاتف 5G في 2019

الخميس 16/يناير/2020 - 04:58 ص
صدى البلد
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كريم جمال
نجحت شركة هواوى الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم فى تحقيق أرباح غير مسبوقة بفضل هواتفها المميزة، حيث باعت فى 2019 فقط 6.9 مليون هاتف بتقنية اتصال الجيل الخامس 5G. 

وبحسب موقع جى إس إم آرينا، يعود الفضل لهواتف Mate 20 X 5G و Mate 30 5G و Mate 30 Pro 5G و Mate 30 Porsche Design nova 6 5G و Mate X و Honor V30 و V30 Pro.

يُذكر أن هاتف Mate 30 بمفرده باع 12 مليون نسخة حول العالم بعد أن احتفلت الشركة ببيع أكثر من 7 ملايين نسخة من هاتفها الجديد فى الشهر الماضى

وقال ريتشارد يو المدير التنفيذى لشركة هواوى الصينية إن مبيعات نسخة Mate 30 استطاعت النجاح رغم كل المعوقات التي واجهتها، كان أصعبها قرار حكومة ترامب ضد المصنع الصينى.

ويمتلك هاتف ميت 30 Mate كاميرا رباعية بدقة 40 و40 ميجابيكسل بالإضافة لكاميرا دقة 8 ميجابيكسل ومنظار بقوة 5 زوم لتوفير أفضل تجربة تصوير على الإطلاق.

ويأتى الهاتف على معالج قوى من نوع Kirin 985، وسيدعم تقنية الاتصال بالجيل الخامس 5G، بالإضافة لميزة الشحن السريع 55W fast-charging والشحن اللاسلكي.

ولعل أبرز الميزات لجذب الإنتباه حول هذا الهاتف هو عدم دعمه لخدمات جوجل عقب مشكلة هواوى مع حكومة ترامب، إلا أن الهاتف يوفر كل التطبيقات لمستخدميه بكل سهولة.

ولايختلف الهاتف عن شقيقه الأكبر فى التصميم كثيرًا، ولكنه يتفوق عليه فى بعض المواصفات، من أجل المنافسة بقوة على لقب flagship العام.
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