النائب العام: تشكيل فريق تحقيق جديد فى قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجيني

التقى النائب العام المستشار حماده الصاوي وفريق التحقيق المصري في قضية وفاة المواطن الإيطالي "جوليو ريجيني" بعددٍ من المحققين الإيطاليين؛ ورحب بهم.



وأشار إلى تشكيل فريق تحقيق جديد يعكف على دراسة وترتيب أوراق القضية ويعمل على اتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستجلاء الحقيقة في حيادية واستقلالية تامة، مؤكدًا استمرار وتطوير التعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة بروما؛ بغية الوصول إلى الحقيقة بموضوعية وشفافية تامة بعيدًا عما يتم تداوله إعلاميًا من معلوماتٍ مغلوطة عن القضية.



واستمع فريق التحقيق المصري خلال الاجتماعات المشتركة التي دارت خلال يومي الرابع عشر والخامس عشر من يناير الجاري إلى رؤى المحققين الإيطاليين، وتبادلوا المعلومات ووجهات النظر.



واتفق الطرفان على استمرار التعاون القضائي المثمر بين النيابتين وأكدا على تنفيذ كل جانب كافة إجراءات التحقيق المطلوبة من الجانب الآخر مع احترام قوانين الدولتين.