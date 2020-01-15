فيديو جراف .. قاعدة برنيس قلعة عسكرية مصرية جديدة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الأربعاء، أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، قاعدة برنيس، وشهد المرحلة الختامية للمناورة قادر "۲۰۲۰".وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن قاعدة برنيس العسكرية تعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية، والتي تم إنشاؤها في إطار إستراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لجميع المهام التي توكل إليها على الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي، ولتعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بناء قواعد عسكرية تكون مرتكزًا لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أي مهام توكل إليها بنجاح.من خلال الفيديو جراف التالي تعرف على تفاصيل قاعدة برنيس وأهداف قاعدة برنيس وأهميتها.