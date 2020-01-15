تحقيقات موسعة في حادث ميكروباص أطباء المنيا على طريق الكريمات

تجري نيابة الصف تحقيقات موسعة في مصرع 4 أطباء وإصابة 13 آخرين إثر تصادم ميكروباص وسيارة نقل علي طريق الكريمات.



وصرحت النيابة بإشراف المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية بدفن جثامين المتوفين وانتقال فريق من نيابة الصف لمستشفيات الصف و15 مايو والعياط لسماع أقوال المصابين ممن تسمح حالتهم.



وأمرت النيابة بفحص مهندسين فنيين من المرور، للسيارتين؛ لبيان مدى وجود أعطال بأي منهما، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول سبب الحادث.



وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة أن المتوفين والمصابين في حادث طريق الكريمات، أطباء، كانوا قادمين من محافظة المنيا لحضور مؤتمر لوزارة الصحة، واصطدمت بهم سيارة نقل أدت لوقوع الحادث.



وتلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم مروع علي طريق الصف ووجود حالات وفاة وإصابة.



وفور إخطار اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة الانتقال لموقع الحادث.



وانتقلت مباحث الصف وضباط المرور الي مسرح الحادث بالطريق الكريمات وسيارات الاسعاف، وجرى نقل المصابين والمتوفين للمستشفيات حيث تبين أن الحادث أسفر عن مصرع 4 أطباء وإصابة 13 آخرين.



وتبين من التحريات التي اجريت باشراف اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث والعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة أن سيارة ميكروباص اصطدمت بأخرى نقل جامبو بعد اختلال عجلة القيادة بيد قائدها ورجحت التحريات الأولية نوم قائد السيارة النقل أدي لوقوع الاصطدام.



وحرر تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأصدرت قراراتها المتقدمة.