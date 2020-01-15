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حوادث

ضحية شربة ماء.. مصرع طفل صعقا بـ كهرباء كولدير فى سوهاج

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:56 م
مصرع طفل صعقا بـ
مصرع طفل صعقا بـ كهرباء كولدير فى سوهاج
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خالد رياض
استقبل مستشفي العسيرات المركزي بسوهاج، تلميذا يبلغ من العمر 13 عاما اثر صعقه بالكهرباء اثناء شربه المياه من كولدير بقرية أولاد حمزة.

كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي اشارة من مستشفي العسيرات المركزي، بوصول احمد محمود احمد، 13 عاما تلميذ يقيم قرية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات، جثة هامدة اثر اصابته بصعق كهربائي.

تبين من الفحص والتحريات وفاة الطفل صعقا بالكهرباء اثناء شربه المياه من كولدير مياه بجوار منزله، بقرية أولاد حمزة، تم نقل الجثة للمستشفي المركزي بالعسيرات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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