الطريق لـ طوكيو 2020.. السعودية تفوز على سوريا ويتأهلان لـ ربع نهائي كأس آسيا

تأهل منتخبا السعودية وسوريا الأولمبيين، لربع نهائي بطولة كأس الأمم الأسيوية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد فوز السعودية على سوريا بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.





سجّل هدف اللقاء الوحيد، اللاعب فراس البريكان، في الدقيقة 80، ليحقق الأخضر السعودي انتصاره الثاني في المجموعة، ويتأهل لدور ربع النهائي.





واستفاد المنتخب السوري، من تعادل منتخب قطر مع نظيره الياباني بهدف لمثلهما، ليتأهل بدوره لربع النهائي رفقة المنتخب السعودي.



