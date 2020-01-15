AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الطريق لـ طوكيو 2020.. السعودية تفوز على سوريا ويتأهلان لـ ربع نهائي كأس آسيا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:08 م
السعودية وسوريا
السعودية وسوريا
Advertisements
إسماعيل محمود
تأهل منتخبا السعودية وسوريا الأولمبيين، لربع نهائي بطولة كأس الأمم الأسيوية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد فوز السعودية على سوريا بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.

سجّل هدف اللقاء الوحيد، اللاعب فراس البريكان، في الدقيقة 80، ليحقق الأخضر السعودي انتصاره الثاني في المجموعة، ويتأهل لدور ربع النهائي.

واستفاد المنتخب السوري، من تعادل منتخب قطر مع نظيره الياباني بهدف لمثلهما، ليتأهل بدوره لربع النهائي رفقة المنتخب السعودي.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب السعودية لـ 7 نقاط في صدارة المجموعة، وتوقف رصيد منتخب سوريا عند 4 نقاط في المركز الثاني.
Advertisements

ترشيحاتنا

4 أهداف إستراتيجية وراء بناء قاعدة برنيس العسكرية.. تعرف عليها

هناكل ايه النهاردة.. دجاج بروستيد وأرز أصفر وبطاطس كروكيت.. والحلو: كيك بون كورن بالكراميل

بـ الجلد الأسود والاسكارف.. نجوى كرم تتألق على إنستجرام

تسريب وثيقة عمل لقتيل فيلا نانسي عجرم يغير مجريات القضية

رئيس الوزراء يكلف بتدريب الموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية على البرامج الإلكترونية

بملابس جريئة.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم.. شاهد

بملابس سوداء.. زينة تثير الجدل برفقة شقيقتها وحماقى

بـ الجلد الأسود والاسكارف.. نجوى كرم تتألق على إنستجرام