بدء عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

بدأت مراسم عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، منذ قليل، في مسجد المشير.



وتوفي "أمين تامر موسى"، ابن الدكتورة مايا مرسي، مساء أمس الأول، وأقيمت صلاه الجنازة، أمس الثلاثاء، عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.



وحضر العزاء العديد من رجال الدولة والوزراء علي رأسهم طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الأسبق.