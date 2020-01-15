AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بدء عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:09 م
صدى البلد
Advertisements
محمد هاني _ عدسة: عمرو سيد
بدأت مراسم عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، منذ قليل، في مسجد المشير.

وتوفي "أمين تامر موسى"، ابن الدكتورة مايا مرسي، مساء أمس الأول، وأقيمت صلاه الجنازة، أمس الثلاثاء، عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.

وحضر العزاء العديد من رجال الدولة والوزراء علي رأسهم طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الأسبق.
بدء عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة
بدء عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة
بدء عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة
بدء عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة
بدء عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة
بدء عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة
بدء عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة
بدء عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة
بدء عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة
بدء عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة
بدء عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة
بدء عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة
بدء عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة
بدء عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة
بدء عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة
بدء عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة
بدء عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة
بدء عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة
بدء عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة
بدء عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة
بدء عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة
Advertisements

ترشيحاتنا

تعليق اتحاد الكرة على رفض الزمالك خوض مباراة السوبر الإفريقي فى قطر

هنتعشى إيه النهاردة؟.. مكرونة فيتوتشيني وسلطة البروكلي

بعد انفصاله عن أصالة.. إنجي علي تنشر فيديو لـ طارق العريان

بث مباشر.. السيسى يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في البحر الأحمر والمرحلة الختامية لـ قادر 2020

4 أهداف إستراتيجية وراء بناء قاعدة برنيس العسكرية.. تعرف عليها

يثير الجدل من جديد.. أحمد بلال: مروان محسن أفضل من مصطفى محمد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة؟.. مكرونة فيتوتشيني وسلطة البروكلي

محمود العسيلي مكشر ليه .. 10 صور من شهر العسل مع زوجته

بملابس جريئة.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم.. شاهد