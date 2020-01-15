عاجل.. إطلاق نار داخل قاعدة جوية أمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية وقوع إطلاق نار داخل قاعدة ماكجي تايسون للقوات الجوية الأمريكية في ولاية تينيسي.



ووفقا للسلطات الأمريكية فإن هناط إطلاق نار نشط داخل قاعدة للحرس الوطني الأمريكي، ما تسبب في حالة طوارئ لدى القوات في المنطقة.



فيما أكدت السلطات على عدم وجود تأخيرات في مطار ماكجي تايسون في الرحلات الجوية في المطار بسبب اطلاق النار.

