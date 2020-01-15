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رياضة

الحكم يحرم كهربا من تسجيل أول أهدافه مع الأهلي فى الدوري

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:06 م
كهربا
كهربا
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عمرو ابوبكر
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسه طنطا في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

أجرى الاهلي التغيير الأول بخروج محمد مجدي أفشة، ودخول محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

وسجل كهربا فور نزوله أرض الملعب هدف بطريقة رائعة، بعد أن صنعها له ببراعة جونيور اجاي، ولكن الغاه حكم المباراة، بداعي لمسة يد على جونيور في الدقيقة 61 من عمر المباراة

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى.. محمد الشناوي
خط الدفاع.. علي معلول، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني
خط الوسط: عمرو السولية، محمود متولي، محمد مجدي أفشة
خط الهجوم: حسين الشحات و أحمد الشيخ، أجايي

وجاء تشكيل طنطا كالآتي:-

حراسة المرمى:- علي فرج.
خط الدفاع: محمود مسعود، ومحمد الشاذلي، ووليد عادل، ومحمد العشري.
خط الوسط: حسام غالي، وإيهاب سمير، وأحمد الشناوي، وأحمد الألفي.
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