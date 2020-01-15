شوبير يوجه رسالة مثيرة لأندية الدوري الممتاز بسبب الأهلي



وسجل حسين الشحات ركلة الجزاء في الدقيقة 11 من عمر المباراة بصعوبة بالغة بعد ان تصدى لها علي فرج حارس طنطا، ثم تابعها الشحات ووضعها في الشباك.



واقتنص كهربا فرصة من بين مدافعي طنطا في الدقيقة 79 من عمر المباراة وسجل الهدف الثاني للاهلي بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.



وبعدها بدقيقة سجل أحمد الشيخ هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 80 من عمر المباراة، عن طريق صاروخية لم يستطع علي فرج حارس مرمى طنطا ان يفعل أمامها شئ سوى مشاهدتها.



وصنع كهربا الهدف الرابع للأهلي من تمريرة مميزة، لمروان محسن البديل لجونيور آجاي في الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني.



و سجل كهربا الهدف الثاني له والخامس للأهلي من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 88 من عمر المباراة.



وانتهت المباراة بفوز الاحمر بخماسية دون رد من طنطا، وارتفع رصيده الى 33 نقطة متصدرًا المركز الاول، واستقر طنطا عند 11 نقطة في المركز الـ 16 برصيد 10 نقاط.



تغزل الإعلامى أحمد شوبير فى الفوز الكبير الذى حققه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على حساب طنطا بخمسة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما فى إطار لقاءات الجولة الـ 13 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " : " ‏قطار الأهلي لا يتوقف .. ويبقي شعار الدوري المصري "مين يقدر على الأهلي؟!"وكان أحمد الشيخ نجم الأهلى حصل على ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء بعد توغله داخل منطقة الجزاء ومراوغة دفاع طنطا .