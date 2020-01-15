AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوبير يوجه رسالة مثيرة لأندية الدوري الممتاز بسبب الأهلي

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:30 م
أحمد شوبير
أحمد شوبير
Advertisements
عمرو الحلواني
تغزل الإعلامى أحمد شوبير فى الفوز الكبير الذى حققه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على حساب طنطا بخمسة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما فى إطار لقاءات الجولة الـ 13 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " : " ‏قطار الأهلي لا يتوقف .. ويبقي شعار الدوري المصري "مين يقدر على الأهلي؟!"

وكان أحمد الشيخ نجم الأهلى حصل على ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء بعد توغله داخل منطقة الجزاء ومراوغة دفاع طنطا .

وسجل حسين الشحات ركلة الجزاء في الدقيقة 11 من عمر المباراة بصعوبة بالغة بعد ان تصدى لها علي فرج حارس طنطا، ثم تابعها الشحات ووضعها في الشباك.

واقتنص كهربا فرصة من بين مدافعي طنطا في الدقيقة 79 من عمر المباراة وسجل الهدف الثاني للاهلي بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وبعدها بدقيقة سجل أحمد الشيخ هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 80 من عمر المباراة، عن طريق صاروخية لم يستطع علي فرج حارس مرمى طنطا ان يفعل أمامها شئ سوى مشاهدتها.

وصنع كهربا الهدف الرابع للأهلي من تمريرة مميزة، لمروان محسن البديل لجونيور آجاي في الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني.

و سجل كهربا الهدف الثاني له والخامس للأهلي من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وانتهت المباراة بفوز الاحمر بخماسية دون رد من طنطا، وارتفع رصيده الى 33 نقطة متصدرًا المركز الاول، واستقر طنطا عند 11 نقطة في المركز الـ 16 برصيد 10 نقاط.
شوبير يوجه رسالة مثيرة لأندية الدوري الممتاز بسبب الأهلي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

15 دقيقة.. الأهلي يتقدم من ركلة جزاء.. وطنطا يواصل الدفاع.. فيديو

30 دقيقة.. الأهلي يواصل الهجوم بعد هدف التقدم وطنطا يسعى للتعادل.. فيديو

60 دقيقة.. استحواذ جيد من طنطا في بداية الشوط الثاني ونزول كهربا لدعم هجوم الأهلي

75 دقيقة.. الحكم يلغي هدفا لـ كهربا وعلي فرج يواصل التألق مع طنطا

كهربا يسجل أول أهدافه مع الأهلي في شباك طنطا.. فيديو

هدفان في دقيقة.. الشيخ يضيف الثالث للأهلي في شباك طنطا ..فيديو

ترشيحاتنا

العلامة الكاملة.. أول قرار من الجهاز الفنى للأهلي بعد خماسية طنطا

الرئيس السيسى يصدر قرارًا مهمًا عن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

بعد توجيه اتهام القتل العمد.. محامى زوج نانسى عجرم يرد بقوة ويعلن قرارا جديدا

الإعلان الرسمي خلال ساعات.. الأهلى ينهى صفقة المهاجم الأفريقي الجديد

غيابات مؤثرة.. الزمالك يتلقى صدمة قبل مواجهة المصري البورسعيدي فى الدوري

الأباتشي يعود .. شيكابالا يحرز هدف الزمالك الأول فى مرمى الجونة من قذيفة صاروخية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيسيس تكشف رسميًا عن GV80 أول سيارة SUV في تاريخها .. فيديو وصور

مازيراتي تطلق نسخة Royale Special محدودة الإنتاج .. صور

مين الأجمل .. غادة عادل ورانيا يوسف تشعلان حفلا فنيا