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برلمان

نائب بني سويف: اعتماد 15 مليون جنيه لخدمة 6 قرى بالمحافظة

الخميس 16/يناير/2020 - 02:13 ص
صدى البلد
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أحمد أيمن
حصل النائب بدوى النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، على موافقة المهندس صلاح بيومي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، باعتماد مبلغ 15 مليون جنيه، لتطوير المرحلة الثانية ورفع كفاءة محطة مياه كوم أدريجة مركز الوسطى، لتصبح طاقتها 200 ل/ث، وتخدم قرى "الميمون وبني حدير وأدريجة وكوم أدريجة والديابية ومدينة الوسطى" ، في محافظة بني سويف.

وأكد "النويشي"، في بيان له، أنه ذلك جاء بعد مناقشته طلب الإحاطة المقدم منه للجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب، بشأن تطوير محطات مياه الشرب لإنهاء معاناة المواطنين في مركز ومدينة الواسطي وقراها، والمخطط تطويرها علي أربع مراحل، بحيث تصل المياه في كل مرحلة إلى 100 لتر فى الثانية لرفع إنتاجية المياه في مركز الوسطى، ولتغطية احتياجات المواطنين.

وكانت قد انتهت المرحلة الأولى من تطوير محطة مياه كوم أدريجة مركز الواسطى بطاقة 100 ل/ث بتكلفة مليون جنيه، فى 11 من أكتوبر لعام 2016، بعد أن كانت متوقفة منذ أكثر من 3 سنوات وتم وضع جدول زمنى لتشغيلها فى أقل من 3 شهور وهو ما يعد مثال لسرعة الإنجاز.
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