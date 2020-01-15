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رياضة

كأس إيطاليا.. يوفينتوس يتقدم على أودينيزي بهدفين

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:53 م
جونزالو هيجواين مهاجم
جونزالو هيجواين مهاجم نادي يوفينتوس
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي يوفينتوس وأودينيزي، بتقدم فريق السيدة العجوز بهدفين نظيفين، ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس إيطاليا.

افتتح الأرجنتيني جونزالو هيجواين التسجيل لليوفي في الدقيقة 16 بعد تمريرة رائعة من زميله باولو ديبالا، والذي عاد لمضاعفة النتيجة ليوفينتوس في الدقيقة 26 من ضربة جزاء، تحصل عليها زميله بيرنانديسكي.

ويلاقي الفائز من تلك المباراة في دور ربع النهائي، الفائز من مباراة فريقي روما وبارما .

يذكر أن ميلان قد تأهل لدور ربع النهائي بعد فوزه على سبال بثلاثية نظيفة، ليلاقي نادي تورينو في الدور القادم.
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