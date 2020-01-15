كأس إيطاليا.. يوفينتوس يتقدم على أودينيزي بهدفين

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي يوفينتوس وأودينيزي، بتقدم فريق السيدة العجوز بهدفين نظيفين، ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس إيطاليا.





افتتح الأرجنتيني جونزالو هيجواين التسجيل لليوفي في الدقيقة 16 بعد تمريرة رائعة من زميله باولو ديبالا، والذي عاد لمضاعفة النتيجة ليوفينتوس في الدقيقة 26 من ضربة جزاء، تحصل عليها زميله بيرنانديسكي.





ويلاقي الفائز من تلك المباراة في دور ربع النهائي، الفائز من مباراة فريقي روما وبارما .



