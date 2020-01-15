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رياضة

سيد عبد الحفيظ يعلن موعد عودة رمضان صبحي.. فيديو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:50 م
سيد عبد الحفيظ وحسام
سيد عبد الحفيظ وحسام عاشور
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محمد رشاد
يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق يعاني حالة من الإرهاق؛ بسبب ضغط المباريات وإصابات اللاعبين، مشيرًا إلى أنه على الرغم من ذلك، حقق الفوز على طنطا.

ونجح الأهلي في تحقيق فوز كبير على طنطا بنتيجة 5-0، مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة في الجولة 13 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وقال "عبد الحفيظ" في تصريحات تليفزيونية لفضائية "الأهلي" عقب المباراة: "سعيد جدًا بأداء ياسر إبراهيم؛ لأني أحبه على المستوى الشخصي ويقدم أداءً رجوليًا، والمقاولون العرب بروفة قوية لمباراة النجم الساحلي، وأعتقد أن ذئاب الجبل سيواجهنا بنفس طريقة لعب الفريق التونسي".

وتابع: "محمد مجدي أفشة كان يعاني من كدمة في الركبة، وسننظر إلى إصابة محمود متولي غدًا ، وليد سليمان بات قريبًا جدًا، ومن الممكن أن يلتئم المزق لدى رمضان صبحي الأحد المقبل".

وأتم: "ما زال المشوار طويلًا نحن في ثلث المسافة، ولا نريد أن نبالغ في الأفراح من الآن، فنحن ننتظر الخواتيم في أي بطولة".

واختتم: "نحن لم نفعل أي شيء حتى الآن ولم نحقق أي نتيجة نريدها، ما زالت بطولة إفريقيا لم نحسمها ولا الدوري، ونحن نقدر جميع الفرق التي نواجهها".
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