رسميًا .. أنيس البدري يوقع لـ اتحاد جدة موسمين ونصف الموسم

أعلن نادي اتحاد جدة بشكل رسمي التوقيع مع اللاعب التونسي أنيس البدري لمدة عامين ونصف العام قادمًا من صفوف الترجي.



وتمت مراسم التوقيع في دبي، بحضور نائب رئيس النادي المشرف العام على كرة القدم أحمد بن عصام كعكي، بعد اجتياز اللاعب الكشف الطبي.



ونشر حساب نادي اتحاد جدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو يتحدث خلاله أنيس البدري عن مسيرته الكروية وانتقاله رسميًا إلى عميد الأندية السعودية.



وقال البدري عبر الفيديو الذي نشره النادي على "تويتر": "اليوم أخوض تجربة جديدة مع نادي الاتحاد السعودي، وأنا سعيد جدًا بهذه التجربة، وسوف أقدم كل ما بوسعي من أجل هذا النادي".



وأكد نادي الترجي الرياضي التونسي ، اليوم الأربعاء، موافقته على رحيل لاعبه ، الجناح أنيس البدري، لنادي اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.