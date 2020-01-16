AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفى الفقي: حضور مصر في مؤتمر برلين مهم ..فيديو

الخميس 16/يناير/2020 - 01:15 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن حضور مصر في مؤتمر برلين مهم جدا وعدم دعوتها في مؤتمر موسكو بشأن الأزمة الليبية كان غريبا وغير متوقع تماما.

وأضاف الدكتور مصطفى الفقي، خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه لابد من تسوية سياسية في أي نزاع والحلول العسكرية وحدها غير كافية بالمرة.

وأوضح الدكتور مصطفي الفقي، أن الأطراف والدول المتنازعة على الأراضي الليبية تستأجر قوات أجنبية، مشيرا إلى أنه قد يكون غياب مصر عن مؤتمر موسكو بشأن ليبيا من اختيار الجانب المصري.

وتابع الدكتور مصطفى الفقي، أن لو تكاملت الإرادة المصرية والجزائرية حول الازمة الليبية لتغير المشهد تماما.
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد انفصاله عن أصالة.. إنجي علي تنشر فيديو لـ طارق العريان

بعد خماسية الأهلي.. تصرف غريب من مدرب طنطا.. ماذا فعل

بين الحرية والنقد.. 3 إطلالات لـ صابرين بعد خلع الحجاب

مدرب فولفسبورج النمساوي يكشف لـ صدى البلد مميزات وعيوب صفقة الأهلي الجديدة

بعد اتهامه بـ القتل العمد.. اِعرف عقوبة زوج نانسى عجرم طبقا لـ القانون اللبنانى

الخارجية: اتفاق شامل بين مصر والسودان وأثيوبيا حول قواعد ملء سد النهضة 28 يناير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج وبفستان أحمر.. شاهد أحدث ظهور لـ طليقة علي ربيع

شاهد.. قفزة الموت تنهي حياة مصارع شهير.. تفاصيل الحادثة

جينيسيس تكشف رسميًا عن GV80 أول سيارة SUV في تاريخها .. فيديو وصور