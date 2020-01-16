مصطفى الفقي: حضور مصر في مؤتمر برلين مهم ..فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن حضور مصر في مؤتمر برلين مهم جدا وعدم دعوتها في مؤتمر موسكو بشأن الأزمة الليبية كان غريبا وغير متوقع تماما.





وأضاف الدكتور مصطفى الفقي، خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه لابد من تسوية سياسية في أي نزاع والحلول العسكرية وحدها غير كافية بالمرة.





وأوضح الدكتور مصطفي الفقي، أن الأطراف والدول المتنازعة على الأراضي الليبية تستأجر قوات أجنبية، مشيرا إلى أنه قد يكون غياب مصر عن مؤتمر موسكو بشأن ليبيا من اختيار الجانب المصري.



