موعد مباراة الهلال في ربع نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

نجح فريق الهلال السعودي في إقصاء مانشستر سيتي من دور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه عليه بنتيجة 4-3، ليواجه فريق فلومينينسي البرازيلي في ربع النهائي.

وبهذا الفوز التاريخي، أصبح الهلال أول نادٍ سعودي يحقق انتصارًا رسميًا على مانشستر سيتي، مواصلاً مشواره المميز في مونديال الأندية.

من جهته، تأهل فريق فلومينينسي إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 بعد فوزه على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 2-0.

موعد مباراة الهلال في ربع نهائي كأس العالم للأندية

تُقام مباراة الهلال أمام فلومينينسي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال في ربع النهائي

سيتم بث اللقاء عبر عدة قنوات رياضية تنقل فعاليات البطولة، أبرزها:

قناة DAZN الرياضية

قناة MBC مصر المفتوحة على النايل سات

قناة MBC Action