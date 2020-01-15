يارا تطرح كليب أغنيتها الجديدة "ارتكبت أكبر غلط" .. فيديو

طرحت الفنانة يارا، فيديو كليب غنية جديدة بعنوان "ارتكبت" عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".



وتقول كلمات الأغنية :"أرتكبت..أكبر غلط.. لما تركته يبتعد.. عني أنا... وبينت الرضا.. كنت أقول إن الهوى.. لابد يرجع صاحبه.. لكنه قسى ... و منى أكتفى.. أحيان الظروف .. ما تكون فى حقنا منصفه...تفرق حبيب عن حبيب.. و لا تقدر تسعفه.. لو ألقى أمل..في لم الشمل".



"ارتكبت" كلمات والحان يوم، وتوزيع جيزو، وميكس وماستر علي الأمير، وإستوديو الوطن دبي.



يذكر أن قدمت يارا العديد من الاغاني على مدار مشوارها الفني كان من بينها :"إنت مني"، والتي حققت نجاح كبير جدًا وقت طرحها.

