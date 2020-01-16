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ابنة جمال عبد الناصر: إنشاء السد العالي كان مشروع حياة أو موت

الخميس 16/يناير/2020 - 01:39 ص
جمال عبد الناصر
جمال عبد الناصر
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هاني حسين
قالت هدى جمال عبد الناصر، نجلة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إن إنشاء السد العالي تم الانتهاء منه بعد الكثير من التحديات والصعاب التي شهدتها مصر، مضيفة "مشروع إنشاء السد العالي كان مشروع حياة أو موت".

وأضافت هدى جمال عبد الناصر، في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "والدى اتحرم من العائلة في صغره، ولكنه وفر لنا حياة سعيدة في فترة الطفولة".

وتابعت هدى جمال عبد الناصر "كنا أسرة طبيعية ولم يضغط علينا لفعل شيئا لا نرغب فيه".

وأكملت هدى جمال عبد الناصر "في عيد ميلاد والدي كان المنزل مليئا بالورود، وكان يقول لنا إنه لم يحتفل في حياته بعيد مولده لأنه كان من أسرة بسيطة جدا".

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