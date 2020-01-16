لعنة الميراث.. نجار يقتل شقيقه بمساعدة نجليه في سوهاج

أنهى نجار مسلح بمساعدة نجليه حياة شقيقه داخل شقته بدائرة مركز أخميم بسوهاج، بعد تعديهم عليه بالضرب، وبالقبض على المتهم اعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافات بينهما على الميراث.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا يفيد بوفاة شخص بشقته بناحية الخلوة مركز أخميم، وبالفحص تبين وفاة "كمال.ج.أ" 46 عاما نجار مسلح وبمناظرة الجثة تبين إصابتها بكدمة وتجمع دموي أعلى الحاجب الأيسر وسحجات متفرقة بالبطن والرقبة والقدم اليسري.



وأخطرت النيابة العامة وقررت نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي، بسؤال شقيقته "نوره.ج.أ" 42 عاما ربة منزل اتهمت كل من شقيقها "ناصر"، 52 عاما نجار مسلح ونجليه "عمرو" 25 عاما ميكانيكي، "محمد" 20 عاما ميكانيكي ويقيمون بذات الناحية بارتكاب الواقعة بسبب خلافات على الميراث.



تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.