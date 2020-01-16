AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

برعاية السيسي وبن زايد.. انطلاق فعاليات مهرجان الهجن اليوم بشرم الشيخ

الخميس 16/يناير/2020 - 09:34 ص
مهرجان شرم الشيخ
مهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي
Advertisements
ايمن محمد
ينطلق، بعد قليل، مهرجان شرم الشيخ التراثي الأول برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، وذلك بمضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ، والذي سوف يشهد عروضا وسباقات للهجن ومعارض التراث البدوي والإماراتي بمشاركة وتعاون دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تفقد في ساعات متأخرة ليلة أمس، الأربعاء، آخر موقف للاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي، قبل انطلاق الفعاليات بساعات والذي يستضيفه مضمار سباقات الهجن بمدينة شرم الشيخ بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتم الافتتاح الساعة العاشرة صباحا وتستمر الفعاليات حتي الثامن عشر من يناير الجاري.

ويتضمن المهرجان استعراض مهارات الهجن لدولة الإمارات الشقيقة وسباق للهجن للقبائل المصرية، ويقام ضمن الفعاليات معرض مشترك إماراتي مصري لعرض المنتجات البدوية التراثية الإماراتية والمصرية،لأكثر من 100 عارضة بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتجارة والصناعية بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى عروض فنون شعبية لفرقة العريش للفنون الشعبية بالتعاون مع وزارة الثقافة.

وبحضور وزراء الشباب والرياضة والثقافة والتجارة والصناعة والزراعة، ومحافظي المحافظات التي تشتهر برياضة سباقات الهجن.

ويشهد المهرجان سفراء و وفود عربية وأجنبية وأهالي شرم الشيخ.
برعاية السيسي وبن زايد.. انطلاق فعاليات مهرجان الهجن اليوم بشرم الشيخ
برعاية السيسي وبن زايد.. انطلاق فعاليات مهرجان الهجن اليوم بشرم الشيخ
برعاية السيسي وبن زايد.. انطلاق فعاليات مهرجان الهجن اليوم بشرم الشيخ
برعاية السيسي وبن زايد.. انطلاق فعاليات مهرجان الهجن اليوم بشرم الشيخ
برعاية السيسي وبن زايد.. انطلاق فعاليات مهرجان الهجن اليوم بشرم الشيخ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمشاركة 688 متسابقا.. انطلاق المهرجان الثاني لـ الهجن بشرم الشيخ

فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية تختتم مهرجان شرم الشيخ التنشيطي الثاني لسباقات الهجن..صور

محافظ جنوب سيناء يلتقي وفد اتحاد الهجن الإماراتي

محافظ جنوب سيناء يختتم المهرجان الثاني لتنشيط سباقات الهجن بشرم الشيخ

سوق الظفرة التراثي يعكس أوجه التسامح والتعايش في الإمارات.. شاهد

استعدادات مكثفة لمهرجان شرم الشيخ التراثي في مضمار الهجن الدولي

ترشيحاتنا

دولابك في الحفظ والصون.. كهربا يرد على تعليق مؤمن زكريا

لعنة الميراث.. نجار يقتل شقيقه بمساعدة نجليه في سوهاج

فتحي المريمي يكشف شروط ليبيا لقبول وقف إطلاق النار ..فيديو

الحريري: لن نقيل حاكم مصرف لبنان.. وبيروت ليست مستباحة

هل يجوز للأم مطالبة ابنتها برد مبلغ أعطته لها كـ هدية؟.. دار الإفتاء تجيب

ني ني ني.. كهربا يعلق على تألقه مع الأهلي أمام طنطا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات ستروين c3 aircross الجديدة 2020.. صور

بسيطة وعصرية.. شاهد أجمل إطلالات ياسمين عبد العزيز فى عيد ميلادها

العثور على أشلاء جثة شاب في حقيبة.. والسر في شريط فيديو