برعاية السيسي وبن زايد.. انطلاق فعاليات مهرجان الهجن اليوم بشرم الشيخ

وبحضور وزراء الشباب والرياضة والثقافة والتجارة والصناعة والزراعة، ومحافظي المحافظات التي تشتهر برياضة سباقات الهجن.





ينطلق، بعد قليل، مهرجان شرم الشيخ التراثي الأول برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، وذلك بمضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ، والذي سوف يشهد عروضا وسباقات للهجن ومعارض التراث البدوي والإماراتي بمشاركة وتعاون دولة الإمارات العربية الشقيقة.وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تفقد في ساعات متأخرة ليلة أمس، الأربعاء، آخر موقف للاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي، قبل انطلاق الفعاليات بساعات والذي يستضيفه مضمار سباقات الهجن بمدينة شرم الشيخ بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتم الافتتاح الساعة العاشرة صباحا وتستمر الفعاليات حتي الثامن عشر من يناير الجاري.ويتضمن المهرجان استعراض مهارات الهجن لدولة الإمارات الشقيقة وسباق للهجن للقبائل المصرية، ويقام ضمن الفعاليات معرض مشترك إماراتي مصري لعرض المنتجات البدوية التراثية الإماراتية والمصرية،لأكثر من 100 عارضة بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتجارة والصناعية بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى عروض فنون شعبية لفرقة العريش للفنون الشعبية بالتعاون مع وزارة الثقافة.ويشهد المهرجان سفراء و وفود عربية وأجنبية وأهالي شرم الشيخ.