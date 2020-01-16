اتحاد الكرة يحسم موقفه من أزمة الزمالك مع الاتحاد الإفريقي | تفاصيل

حسمت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري موقفها من الأزمة المثارة بين نادي الزمالك والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بشأن إقامة السوبر الإفريقي في قطر.





واستقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بقيادة أحمد أحمد على إقامة السوبر الإفريقي في دولة قطر، وذلك بتوقيع اتفاقية مع المسئولين عن الرياضة في دولة قطر.





وأكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، في تصريحات تليفزيونية، أن اتحاد الكرة المصري ليس له أي دخل في أزمة السوبر الإفريقي.





وأضاف: "هذا شأن يخص نادي الزمالك مع الاتحاد الإفريقي، واتحاد الكرة ليس طرفا به".





ومن المنتظر أن تقام مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك بطل الكونفدرالية مع الترجي التونسي بطل دوري الأبطال في قطر يوم 14 فبراير المقبل.





وأعلن نادي الزمالك موقفه منذ فترة كبيرة برفض خوض أي لقاء داخل قطر، وذلك بسبب مواقفها السياسية من مصر.