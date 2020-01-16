السعوديون يرفضون تركيا.. إحصاء رسمي لحكومة أردوغان يكشف الحقيقة

كشفت إحصاءات رسمية أصدرتها حكومة دولة تركيا، الشهر الجاري، عن تراجع كبير على مؤشر السياح السعوديين خلال عام 2019، حيث اختفوا من المراكز العشرة الأولى للوفود الأكبر بالمدن التركية.



وأظهرت المؤشرات التركية الرسمية تسجيل تراجع حاد في أعداد السياح السعوديين إلى مدن أنقرة وأسطنبول وغيرها، خلال الفترة من شهر يناير حتى نوفمبر من العام الماضي، لتبلغ نسبة التراجع نحو 24% بالمقارنة في نفس الفترة من 2018



وحسب الإحصاء التركي فإن حوالى 539786 سعوديا زاروا تركيا خلال 10 أشهر العام الجاري بالمقارنة بـ 702725 خلال عام 2018



ووفقا لوسائل الإعلام السعودية، تعتبر الإحصاءات الرسمية التركية نتاجا لسلوك العداء والحقد الدفين المترسخ في ذهنيات الكثير من الأتراك ضد العرب، لا سيما السعوديين، حيث سجلت سفارة المملكة في أنقرة العديد من حالات الاعتداء والنصب والاحتيال والسرقة بالإكراه التي تعرض لها سعوديين.



وكشفت وكالات سياحية في المملكة، عن تراجع معدلات السياح السعوديون إلى تركيا، مشيرة غلى أن الكثيرين دفعهم غياب الامن وتكرار حوادث الاعتداء عن تغيير مقصدهم السياحي ورفض الوجهة التركية



وكانت السفارة السعودية في أنقرة قد أصدرت العديد من التحذيرات والتنويهات التي تطالب فيها مواطنيها القاصدين تركيا بتوخي الحيطة والحذر بسبب تزايد حالات النصب والاحتيال، والاستثمار غير الموثوق.



وأهابت سفارة المملكة بالسعوديين المتواجدين بتركيا عدم الانسياق لأي تسويق غير موثوق به قد يؤدي لتعرضهم للنصب والاحتيال، والحذر عند التجول في شوارع المدن التركية.



وأشارت صحيفة «عكاظ» إلى أن وزير الداخلية التركي، هدد باعتقال السعوديين والألمان الذين ينتقدون حكومة أنقرة.