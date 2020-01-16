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أخبار البلد

الأرصاد: أمطار متفرقة على القاهرة وأنحاء الجمهورية غدًا.. وطقس شديد البرودة

الخميس 16/يناير/2020 - 11:09 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، غداً الجمعة، قد تمتد إلى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

ويكون الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر :

القاهرة 17/11
الإسكندرية 16/11
بورسعيد 19/12
رفح 19/11
نويبع 20/14
كاترين 10/1
شرم الشيخ 21/15
بني سويف 18/10
الأقصر 20/11
أسوان 21/12
الوادي الجديد 22/9
حلايب 23/19
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