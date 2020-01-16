ارتدوا الملابس الثقيلة.. الأرصاد تحذر من طقس غير مستقر حتى السبت

قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن شهر يناير يعتبر أبرز شهور السنة في التقلبات الجوية، حيث إنه يحصل في الشهر الواحد 5 تقلبات، وذلك خلال 3 أشهر الشتاء.



وأضاف "محمود شاهين" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "on e"، أن حالة عدم الاستقرار تمتد معنا حتى يوم السبت، كما أنه من الممكن أن يكون هناك فرص سقوط أمطار يوم الأحد.



وأوضح "محمود شاهين" أن الأمطار ستكون غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى أما بالنسبة إلى جنوب الوجه البحرى والقاهرة ومحافظات شمال الصعيد ستكون الأمطار متوسطة الشدة.



وتابع "محمود شاهين" أن درجات الحرارة خلال هذه الفترة ستكون 17 أو 18 درجة، كما أن نشاط الرياح هو الذي من شأنه أن يشعرنا بانخفاض درجات الحرارة.



واستكمل "محمود شاهين" أنه من الضروري ارتداء الملابس الثقيلة عند الخروج ليلا من المنزل وارتدائها في الصباح الباكر عند الذهاب إلى العمل.