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فن

فجر ليلة العملية.. رامي جمال يخضع لعملية جراحية

الخميس 16/يناير/2020 - 12:34 م
رامي جمال
رامي جمال
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شروق ابراهيم
أثار الفنان رامي جمال، قلق جمهوره بعد نشر صورة له من داخل المستشفى يكشف من خلالها عن خوضه عملية جراحية.

وغرد رامي جمال، عبر حسابه بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر": "فجر ليلة العملية، النهارده يوم صعب وطويل علشان بيجهزوني لعمليه بكره الصبح ان شاء الله نسال الله اللطف كما تعودت".

وعلق جمهور رامي جمال: "ربنا يكمل شفاك على خير وتقوم بالسلامة، ربنا يشفيك ويعافيك وتقوم بالسلامة، ربنا يقومك بالسلامة يا رامى انت طيب ومؤمن وربنا عمره ماهيخذلك إن شاء الله ((فإنى قريب)) صدق الله العظيم".

وكان رامي جمال أعلن في نهاية عام 2019 عن إصابته بمرض البهاق الذي جعله يفكر في قرار الاعتزال، ولكنه تراجع بعد دعم جمهوره ونجوم الوطن العربي له.
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