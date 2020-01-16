قرقاش يغرد من أجل السودان

أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عن تفاؤله الشديد بأن السودانيين سيتمكنون من بناء دولة "عصرية" بعد حقبة اتسمت بـ"الفشل".



وقال قرقاش، في تغريدة له على حسابه الشخصي على "تويتر"، اليوم الخميس: "من انطباعاتي خلال زيارتي للخرطوم أن حقبة البشير والإخوان المسلمين تركت وراءها فشلا ذريعا في إدارة الدولة وتوفير الاستقرار والازدهار".



وأضاف "السودانيون يواجهون اليوم تراكمات فشل التنظير الإيديولوجي، ومصممون على بناء نظام عصري ينتشل بلدهم من سنواته العجاف".



وكان الدكتور أنور قرقاش قد وصل الي العاصمة السودانية الخرطوم، الإثنين، في زيارة رسمية للقاء عددا من المسؤولين بالدولة.



وعقد قرقاش جلسة مباحثات رسمية، مع رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي".



ووصف وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، زيارته إلى السودان بالناجحة، قائلا "زيارة ناجحة إلى السودان الشقيق، حيث تشرفت بلقاء رئيس مجلس السيادة ونائبه ورئيس الوزراء".



وقال الوزير الإماراتي في تغريدة سابقة له، "لمست تقديرًا عميقًا للإمارات ومساندتها في هذه المرحلة بكل ما تحمله من تحديات".



وأكد أن الخرطوم ستنتصر علي الظروف القاسية التي مرت بها خلال السنوات الماضية، قائلًا "السودان الجديد سينتصر على السنين العجاف بإرادة أبنائه وطموحهم إلى تشييد مستقبل أفضل".



وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية "علاقتنا مع السودان تاريخية وتتجذّر وتتجدّد في سعينا لبناء علاقة عصرية وشراكة متنوعة".



وأتم تغريدته قائلا: "الجالية السودانية التي تبلغ مائة ألف مواطن سوداني تساهم في نهضة الإمارات وهي في بلدها الثاني، والتقدير الذي لمسته في الخرطوم للإمارات ولقيادتها انعكاس لهذا الجهد المشترك".