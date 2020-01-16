دعاء فاروق تسخر من أغانى المهرجانات.. ماذا قالت؟

نشرت الإعلامية دعاء فاروق، عبر صفحتها الشخصية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو لها مع ابنها وهو يغنى على أحد أغانى المهرجانات.





وظهرت الإعلامية دعاء فاروق فى الفيديو من داخل سيارتها وهى تستغرب من كلمات الأغنية التى يغنيها ابنها، مندهشًة من كلماتها .





وعلقت الإعلامية دعاء فاروق على الفيديو قائلًة: "بامية وهضربك بالكيتل.. أغانى اليومين دولا".





كما سألت ابنها عن من يغنوا تلك الأغنية ليرد عليها فى الفيديو هو واحد بس أسمه "أبو يوسف".





وتلقت العديد من التعليقات من محبى ومعجبى الإعلامية دعاء فاروق قائلًة :"ابنى بالظبط ، وانتى سكر مش ممكن ، إيه الذوق ده ، عندى منه للأسف جيل مجانين ، انا بتفرج عليكم لاقيت بنتى بتغنى مع الأغنية قولت يانهار أسود على المدارس الانترناشيونال اللى انتوا فيها".