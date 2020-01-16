AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

دعاء فاروق تسخر من أغانى المهرجانات.. ماذا قالت؟

الخميس 16/يناير/2020 - 03:16 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
نشرت الإعلامية دعاء فاروق، عبر صفحتها الشخصية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو لها مع ابنها وهو يغنى على أحد أغانى المهرجانات.

وظهرت الإعلامية دعاء فاروق فى الفيديو من داخل سيارتها وهى تستغرب من كلمات الأغنية التى يغنيها ابنها، مندهشًة من كلماتها .

وعلقت الإعلامية دعاء فاروق على الفيديو قائلًة: "بامية وهضربك بالكيتل.. أغانى اليومين دولا". 

كما سألت ابنها عن من يغنوا تلك الأغنية ليرد عليها فى الفيديو هو واحد بس أسمه "أبو يوسف".

وتلقت العديد من التعليقات من محبى ومعجبى الإعلامية دعاء فاروق قائلًة :"ابنى بالظبط ، وانتى سكر مش ممكن ، إيه الذوق ده ، عندى منه للأسف جيل مجانين ، انا بتفرج عليكم لاقيت بنتى بتغنى مع الأغنية قولت يانهار أسود على المدارس الانترناشيونال اللى انتوا فيها".

 
Advertisements

ترشيحاتنا

جامعة هارفارد: الآية 135 من سورة النساء أعظم تعبير عن العدالة في التاريخ

سعوديون يعلقون على حادث اغتيال نجل الداعية أحمد ديدات

الرئيس السيسي ومحمد بن زايد يتفقدان خيم التراث العربي والبدوي بشرم الشيخ

قبل أيام من محاكمته.. انتصار كبير لـ ترامب

شاهد.. آخر صورة لـ ماجدة الصباحي قبل رحيلها

أنا حامل في شهرين مش هينفع أسافر.. الصندوق الأسود لـ حادث طبيبات الكريمات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عادل تثير الجدل بإطلالتها مع أحمد داوود

ابنة شريف منير تثير الجدل بإطلالة جريئة

الرئيس السيسي ومحمد بن زايد يتفقدان خيم التراث العربي والبدوي بشرم الشيخ