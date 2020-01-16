جريمة أم حسد.. كيف دعم الإعلاميون والفنانون نانسي عجرم فى أزمة زوجها

تعيش الفنانة نانسي عجرم مؤخرًا حالة من عدم الإستقرار بسبب توجيه اتهامات لزوجها بالقتل العمد ، فى الوقت الذى ينفى فيه زوجها الدكتور فادى الهاشم هذا الكلام.
وفى هذا الصدد ، قام عدد من الإعلاميين بالتعليق على هذه الحادثة ..
ساندت الإعلامية ريهام سعيد صديقتها الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم بعد تعرضهما لهجوم شديد بسبب الشائعات التي صاحبت مقتل الشخص الذي اقتحم منزلهما بغرض السرقة وهدد الأسرة.
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وفى نفس السياق ، نشر الإعلامي نيشان تعليقا صادما عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشأن أزمة الفنانة نانسى عجرم والقتيل محمد الموسى الذي اقتحم فيلتها.
وقال الإعلامي نيشان: "ماذا لو أتى الخبر كالآتي: "عمليّة سرقة انتهت بِمَقتَل نانسي عجرم وبناتها"! .. كيف كانت لِتَكون ردود الأفعال؟!
إدانة؟ استِنكار؟ استهجان؟ تنديد؟.. الأمّ والأب يحميان أطفالهما .. بغريزة لا تُقهَر.
وأضاف نيشان قائلا: هل كان على فادي أن يدعو السّارِق إلى طاوِلَة حِوار؟ .. هل كانَ ليُناقشه في اتيكيت اقتحام المنازل؟"
فيما أكد مصدر خاص فى شبكة MBC أن الحديث الذى طال النجمة اللبنانية نانسى عجرم خلال الأيام القليلة الماضية والذى يشير إلى إمكانية استبدالها من حلقات برنامج the voice kids لا أساس له من الصحة، وقال لـ"صدى البلد" إنها لا تتعدى تكهنات على خلفية قضية اقتحام منزلها وما تعانيه من ألم نفسى.
يذكر أن الحلقات الحالية من برنامج اكتشاف المواهب فى نسخته العربية جميعها مسجلة، وأن أول ظهور مباشر للجنة التحكيم سوف يكون يوم 29 فبراير المقبل.
فى نفس السياق ، نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد ، عبر صفحتها الشخصية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، صورة لها .
وعلقت الإعلامية فجر السعيد على الصورة قائلًة :" أحب نانسي عجرم وحزنت لما جرا لها " .
وتابعت :"لكن عندما شاهدت ماحدث وكيف اعتدى المجرم عليهم تذكرت كلام صاحب السمو بتأكيده علينا ان نتفكر في الدول المحيطه بنا والتي تفقد الأمن والأمان".
وأضافت :"لا يعرف قيمة الأمان الا من فقده وعندما بعود للاسف لا يروه انجاز ".
وانهالت الإعجابات والتعليقات من محبى الإعلامية ما بين :" اي والله نعمه ميحس بيها بس الي فاقدها والي يتكبر على هالنعمه هذا شخص جاحد بنعمة رب العالمين".
جدير بالذكر أنه حدث تبادل لإطلاق النار بين فادى الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، والشاب محمد حسن الموسى، بعد اقتحامه للمنزل، فأطلق عليه الرصاص وأرداه قتيلًا.
وأفادت تقارير لبنانية مؤخرًا، بأن القضاء اللبناني، وجه لـ فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، تهمة "القتل القصد"، إثر حادث إطلاقه النار على شخص سوري في فيلتهما منذ أسبوعين.
وفى هذا الصدد ، قام عدد من الإعلاميين بالتعليق على هذه الحادثة ..
ساندت الإعلامية ريهام سعيد صديقتها الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم بعد تعرضهما لهجوم شديد بسبب الشائعات التي صاحبت مقتل الشخص الذي اقتحم منزلهما بغرض السرقة وهدد الأسرة.
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ونشرت ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" صورة لنانسي مع ابنتها وعلقت قائلة: "والله كنت عارفة إنك هتتحسدى، كنت متأكدة، ربنا معاكى يا حبيبتى".
وفى نفس السياق ، نشر الإعلامي نيشان تعليقا صادما عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشأن أزمة الفنانة نانسى عجرم والقتيل محمد الموسى الذي اقتحم فيلتها.
وقال الإعلامي نيشان: "ماذا لو أتى الخبر كالآتي: "عمليّة سرقة انتهت بِمَقتَل نانسي عجرم وبناتها"! .. كيف كانت لِتَكون ردود الأفعال؟!
إدانة؟ استِنكار؟ استهجان؟ تنديد؟.. الأمّ والأب يحميان أطفالهما .. بغريزة لا تُقهَر.
وأضاف نيشان قائلا: هل كان على فادي أن يدعو السّارِق إلى طاوِلَة حِوار؟ .. هل كانَ ليُناقشه في اتيكيت اقتحام المنازل؟"
فيما أكد مصدر خاص فى شبكة MBC أن الحديث الذى طال النجمة اللبنانية نانسى عجرم خلال الأيام القليلة الماضية والذى يشير إلى إمكانية استبدالها من حلقات برنامج the voice kids لا أساس له من الصحة، وقال لـ"صدى البلد" إنها لا تتعدى تكهنات على خلفية قضية اقتحام منزلها وما تعانيه من ألم نفسى.
يذكر أن الحلقات الحالية من برنامج اكتشاف المواهب فى نسخته العربية جميعها مسجلة، وأن أول ظهور مباشر للجنة التحكيم سوف يكون يوم 29 فبراير المقبل.
فى نفس السياق ، نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد ، عبر صفحتها الشخصية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، صورة لها .
وعلقت الإعلامية فجر السعيد على الصورة قائلًة :" أحب نانسي عجرم وحزنت لما جرا لها " .
وتابعت :"لكن عندما شاهدت ماحدث وكيف اعتدى المجرم عليهم تذكرت كلام صاحب السمو بتأكيده علينا ان نتفكر في الدول المحيطه بنا والتي تفقد الأمن والأمان".
وأضافت :"لا يعرف قيمة الأمان الا من فقده وعندما بعود للاسف لا يروه انجاز ".
وانهالت الإعجابات والتعليقات من محبى الإعلامية ما بين :" اي والله نعمه ميحس بيها بس الي فاقدها والي يتكبر على هالنعمه هذا شخص جاحد بنعمة رب العالمين".
جدير بالذكر أنه حدث تبادل لإطلاق النار بين فادى الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، والشاب محمد حسن الموسى، بعد اقتحامه للمنزل، فأطلق عليه الرصاص وأرداه قتيلًا.
وأفادت تقارير لبنانية مؤخرًا، بأن القضاء اللبناني، وجه لـ فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، تهمة "القتل القصد"، إثر حادث إطلاقه النار على شخص سوري في فيلتهما منذ أسبوعين.