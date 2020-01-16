صحية ومضمونة .. طريقة تبييض الأسنان بالفراولة

يسعى الكثير لتجربة طرق مختلفة في تبييض الأسنان بأرخص ثمن ودون الإضرار بـ صحة الأسنان، وعادة ما يلجأ البعض إلى استخدام الفحم في تبييض الأسنان، إلا أن الكثير من الدراسات والأبحاث العلمية حذرت من استخدام مسحوق الفحم على الأسنان .



يمكنك تجربة طريقة سهلة و صحية ومضمونة في تبييض الأسنان باستخدام الفراولة، خاصة مع انتشارها في الأسواق، وهي طريقة آمنة لا تضر باللثة أو بطبقة المينا على الأسنان، كما نصح بها موقع glowpink .



طريقة استخدام الفراولة في تبييض الأسنان :



قم بهرس ثمرة فراولة طازجة حتى تصبح خليطا سائلا.

اغمس فرشاة الأسنان في المعجون الخاص بك وفرش أسنانك.

بعد تفريش الأسنان بالمعجون أغمس الفرشاة في عجين الفراولة.

فرش أسنانك لمدة 5 دقائق بخليط الفراولة واتركها على أسنانك لثوان قبل شطفها.

كرر التجربة مرتين أسبوعيًا.