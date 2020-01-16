جودة عبد الخالق: نشأت في أسرة فقيرة.. والقرية شكلت وجداني.. فيديو

قال الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق، إنه نشأ في ريف محافظة الدقهلية، مضيفا:" القرية شكلت وجداني وأعطتني إحساسا قويا بالانتماء للأرض والناس".
وتابع عبد الخالق في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نشأت في أسرة فقيرة في طفولتي، وعائلتي ربتني على شيم القرية".
وأردف جودة عبد الخالق:" دخلت الكُتاب وتعلمت الحساب فيه وحفظت جزءا من القرآن الكريم، واستفدت من مرحلة الكتاب وتمكنت من اللغة العربية".
وأكمل جودة عبد الخالق:" أستطيع ارتجال خطبة باللغة العربية على الفور وقراءة القرآن بلغة صحيحة".
وتابع عبد الخالق في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نشأت في أسرة فقيرة في طفولتي، وعائلتي ربتني على شيم القرية".
وأردف جودة عبد الخالق:" دخلت الكُتاب وتعلمت الحساب فيه وحفظت جزءا من القرآن الكريم، واستفدت من مرحلة الكتاب وتمكنت من اللغة العربية".
وأكمل جودة عبد الخالق:" أستطيع ارتجال خطبة باللغة العربية على الفور وقراءة القرآن بلغة صحيحة".