جودة عبد الخالق: نشأت في أسرة فقيرة.. والقرية شكلت وجداني.. فيديو

قال الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق، إنه نشأ في ريف محافظة الدقهلية، مضيفا:" القرية شكلت وجداني وأعطتني إحساسا قويا بالانتماء للأرض والناس".



وتابع عبد الخالق في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نشأت في أسرة فقيرة في طفولتي، وعائلتي ربتني على شيم القرية".



وأردف جودة عبد الخالق:" دخلت الكُتاب وتعلمت الحساب فيه وحفظت جزءا من القرآن الكريم، واستفدت من مرحلة الكتاب وتمكنت من اللغة العربية".



وأكمل جودة عبد الخالق:" أستطيع ارتجال خطبة باللغة العربية على الفور وقراءة القرآن بلغة صحيحة".

