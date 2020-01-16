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جودة عبد الخالق: نشأت في أسرة فقيرة.. والقرية شكلت وجداني.. فيديو

الخميس 16/يناير/2020 - 06:23 م
جودة عبد الخالق
جودة عبد الخالق
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هاني حسين
قال الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق، إنه نشأ في ريف محافظة الدقهلية، مضيفا:" القرية شكلت وجداني وأعطتني إحساسا قويا بالانتماء للأرض والناس".

وتابع عبد الخالق في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نشأت في أسرة فقيرة في طفولتي، وعائلتي ربتني على شيم القرية".

وأردف جودة عبد الخالق:" دخلت الكُتاب وتعلمت الحساب فيه وحفظت جزءا من القرآن الكريم، واستفدت من مرحلة الكتاب وتمكنت من اللغة العربية".

وأكمل جودة عبد الخالق:" أستطيع ارتجال خطبة باللغة العربية على الفور وقراءة القرآن بلغة صحيحة".
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