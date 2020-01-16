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توك شو

جودة عبد الخالق: اشتغلت زمان في رعي الغنم والزراعة.. فيديو

الخميس 16/يناير/2020 - 06:27 م
جودة عبد الخالق
جودة عبد الخالق
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هاني حسين
قال جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق، إنه عمل في مجال الزراعة عندما كان في سن صغيرة بريف محافظة الدقهلية .

وأضاف عبد الخالق في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" احترفت كل أعمال الزراعة وكنت أقوم بتدوير الساقية لري الزراعات".

وتابع :" الزراعة كانت مبنية على نسق مغلق وهو الغيط وحقل الزراعة والمنزل".

وأكمل وزير التموين الأسبق:" هناك سمات معينة للحمار وهو ليس غبيا او كسولا ولكنه مخلص ووفي للعمل الذي يقوم به ولا يحيد عن الطريق الذي يحدده له المزارع".

ولفت :" عملت في رعي الغنم وكنت مسؤولا عن قطيع كبير عندما كنت في عمر 10 سنوات".
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