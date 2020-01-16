جودة عبد الخالق: اشتغلت زمان في رعي الغنم والزراعة.. فيديو

قال جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق، إنه عمل في مجال الزراعة عندما كان في سن صغيرة بريف محافظة الدقهلية .



وأضاف عبد الخالق في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" احترفت كل أعمال الزراعة وكنت أقوم بتدوير الساقية لري الزراعات".



وتابع :" الزراعة كانت مبنية على نسق مغلق وهو الغيط وحقل الزراعة والمنزل".



وأكمل وزير التموين الأسبق:" هناك سمات معينة للحمار وهو ليس غبيا او كسولا ولكنه مخلص ووفي للعمل الذي يقوم به ولا يحيد عن الطريق الذي يحدده له المزارع".



ولفت :" عملت في رعي الغنم وكنت مسؤولا عن قطيع كبير عندما كنت في عمر 10 سنوات".

