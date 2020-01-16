جودة عبد الخالق يروي موقفا طريفا جمعه بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر.. فيديو

قال جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق، إنه بعد الانتهاء من مرحلة الثانوية العامة قرر دخول كلية الاقتصاد.



وأضاف عبد الخالق في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" قابلت الرئيس جمال عبد الناصر مرتين الاولى عندما حصلت على المركز الثاني على القطر في الثانوية العامة ومرة أخرى عندما كنت الأول على الكلية في البكالوريوس".



وتابع جودة عبد الخالق:" في أول مرة قابلت فيها الرئيس جمال عبد الناصر في عيد العلم كان من الضروري ان أرتدي بدلة ولكن ظروفي المادية لم تسمح لي بشراء بدلة".



وأكمل :" استلفت بدلة من أحد أقاربي وكانت البدلة ضيقة وكان شكلي غريبا جدا وكنت في موقف صعب لأنني كنت سأقابل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر".



وقال وزير التموين الأسبق:" نشأت في أسرة فقيرة في طفولتي، وعائلتي ربتني على شيم القرية".



وأردف :" دخلت الكُتاب وتعلمت الحساب فيه وحفظت جزءا من القرآن الكريم، واستفدت من مرحلة الكتاب وتمكنت من اللغة العربية".