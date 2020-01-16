جودة عبد الخالق: اتصدمت في الإخوان

قال جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق، إن فترة توليه للوزارة كانت من فبراير 2011 وحتى 2 أغسطس 2012، مضيفا: "شاركت في 4 حكومات متتالية واعتذرت عن الدخول في حكومة الإخوان في حكم مرسي".



وتابع جودة عبد الخالق في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "اتصدمت في الإخوان.. أفكارهم مختلفة عما اعتقده وأسعى إلى تنفيذه".



وأردف جودة عبد الخالق: "المعزول محمد مرسي عقد اجتماعا مع الحكومة وكان اجتماعا شديد الحساسية ولم أتقبل فكرة الاجتماع مع محمد مرسي كرئيس وهو من الإخوان، وتنبأت بفشل نظامهم".



وأكمل جودة عبد الخالق: "مرسي طرح برنامج الـ100 يوم وقلت كلاما للتاريخ بأنني غير ملتزم بحل مشكلة الخبز في 100 يوم، وأكدت أننا نسعى للحل مشكلة الخبز على المدى الطويل وتأخذ وقتها".



ولفت جودة عبد الخالق إلى أنه في الاجتماع أخرجت ورقة من جيبي طبعها الإخوان عليها اسم وزارة التموين وتطلب من المواطنين التوقيع عليها للحصول على الخبز مقابل جنيه في اليوم".

