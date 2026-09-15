ابني بيكح طول الشتاء.. إمتى الكحة تبقى مقلقة؟.. استشارى أطفال يوضح

قال الدكتور محمد عبد الرازق أبو زكري، استشاري الأطفال وحساسية ومناعة وجهاز هضمي الأطفال، إن جملة "ابني بيكح طول الشتاء" جملة مثيرة جدًا، وهذه الجملة بعدها تصرفات عديدة، موضحًا أن البداية تكون بالسؤال: هل الكحة دي طبيعية أم مرضية؟

وأضاف عبر برنامج "الدكتور" على القاهرة والناس، "إذا كانت الأم تقول "ابني بيكح طول الشتاء"، فلازم الأول نعرف الكحة دي طبيعتها عاملة إزاي، لان الشتاء بيبقى أكتر وقت بتتعرض فيه الأطفال للتجمعات والمدارس، وبيبقوا عرضة للفيروسات النشطة، فممكن الطفل يتعب كتير، ومش معنى كدا أن الكحة فيها مشكلة أو أن المناعة بتاعة الطفل فيها مشكلة، بل بالعكس، بعد أدوار البرد ممكن الكحة تطول شوية".

وأوضح أن السؤال المهم هنا هو: إمتى الأم تقلق من الكحة؟ وأجاب قائلا: "رقم واحد لو الكحة دي مستمرة، يعني دور جه مستمر، مفيش فترات بينية ما بين الدور والآخر، تاني حاجة الكحة دي بدأت تزيد بالليل والطفل نايم، بتزيد مع الجري، بتزيد مع المجهود، بتزيد مع العياط، فدي حاجات كده منبهة، نبدأ ناخد بالنا".

وتابع: "في حاجات بقى ما ينفعش إن إحنا نسكت عليها، وهى لو الطفل بدأ يسخن؛ بدأت تيجي له حرارة متكررة، الطفل بدأ نشاطه يقل، الطفل بدأ يبقى عنده قيء، دي لازم فورًا إن أنا أتحرك وما استناش إن أنا أقول كحة عادية".

وأكد أنه "عشان نطمن، لو إن الكحة بتيجي بعد دور برد ممكن تطول شوية، بس لازم يبقى في فترات بينية، الطفل يبقى سليم خالص وبعدها بشهر ياخد دور جديد، إنما كحة متواصلة لا، دي فيها مشكلة".