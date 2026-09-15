لم يتناولها البيان الرسمي.. أحمد موسى يكشف رسائل زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة

كشف الإعلامي أحمد موسى أن زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة اليوم، زيارة أخوية إيجابية وناجحة جدًا، خاصة أنها تأتي في وسط تحديات ومخاطر غير مسبوقة.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر والسعودية لهما تأثير قوي في الإقليم والعالم؛ لأنهما أهم بلدين في المنطقة والإقليم.

ولفت إلى أن مصر والسعودية ركيزتان رئيسيتان أساسيتان في المنطقة والإقليم والنظام العربي، موضحًا أن الزيارة تقول إن التنسيق المصري السعودي أهم من أي وقت سابق، نتيجة لما يُحاك بالمنطقة.

وأردف أنه تم عقد جلسة ثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان، لم يعرف أحد ما دار في هذا اللقاء الذي لم يحضره أي شخص سوى الزعيمين.

واستطرد أن هناك رسائل سياسية مهمة خرجت من القاهرة للسعودية والمنطقة العربية والعالم، أولها أن العلاقات بين مصر والسعودية لا يمكن إلا أن تكون مثلى في الإطار العربي، وأكد الزعيمان على هذا الأمر.

وواصل الإعلامي أحمد موسى أن الرسالة الثانية هي تأكيد الرئيس السيسي أن أمن المملكة العربية السعودية والخليج هو جزء من الأمن القومي المصري.

وأوضح أن مصر مع التحفظ والرفض والإدانة لأي تهديدات أو اعتداءات تمس أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها وسلامة أراضيها وحرية الملاحة.

وأكمل أن الرسالة التالية تقول إن أهداف البلدين واحدة، ويوجد بينهما توافق، موضحًا أن هذا كلام شديد الأهمية، وعندما يحدث في هذا الوقت يصبح له تداعيات مهمة ودلالات مختلفة.

وشدد الإعلامي أحمد موسى على أن رسائل الزيارة تتضمن أيضًا تأكيد التضامن والأخوة الكاملة بين مصر والسعودية وكل دول مجلس التعاون الخليجي.

وأردف أنه تم التأكيد على التعاون والتنسيق وضرورة عقد اجتماع بين البلدين في الفترة المقبلة، وتكليف الوزراء المعنيين في البلدين بالتنسيق لتفعيل آلية التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة.

وواصل أنه كان هناك اهتمام من الأمير محمد بن سلمان بضرورة عمل الشركات المصرية في السوق السعودية، لاستفادة المملكة من الخبرات المصرية في المشروعات التي تنفذها الرياض، وهناك ترحيب سعودي بأهمية تواجد الشركات المصرية في السوق السعودية.



