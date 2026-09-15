أهالي نهطاي يطلبون ومحافظ الغربية يستجيب.. لقاء مباشر بين المحافظ والأهالي

التقى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أهالي قرية نهطاي بمركز زفتى، خلال جولته بالقرية، وتحدث معهم واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، في لقاء اتسم بالود والتفاعل المباشر. وأكد المحافظ للأهالي أنه يحرص على النزول إليهم بنفسه، والوجود بينهم، حتى يرى الخدمات على الطبيعة ويسمع منهم ما يحتاج إلى تدخل، مؤكدًا أن طلبات الأهالي وملاحظاتهم هي التي تساعده على الوقوف على احتياجات القرية بشكل حقيقي.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال حديثه مع الأهالي، عرض عدد منهم مطالبهم، وتفاعل المحافظ معها، موجّهًا المسؤولين بسرعة بحثها والاستجابة لما يمكن تنفيذه منها، مؤكدًا أن التواصل مع المواطنين والاستماع إليهم لن يتوقف، وأنه مستمر في جولاته بين القرى للوقوف على أحوالها والاستماع إلى أهلها والعمل على تلبية احتياجاتهم.