نبيلة عبيد وبوسي شلبي في منزل ماجدة الصباحي .. شاهد





ومثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية واسابيع الافلام الدولية واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة ،وحصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا الدولي وحصلت على جائزة وزارة الثقافة والإرشاد.



تزوجت من الممثل الراحل إيهاب نافع الذي شاركها بطولة عدد من الأفلام مثل (القبلة الأخيرة) و(النداهة)، وحصلت على جائزة النيل بمجال الفنون عام 2016، وهي أرفع جائزة مصرية، كما كرمتها الدولة في عيد الفن عام 2014.

اليوم انطفأت شمعة الفنانه ماجده الصباحي نجمه زمن الفن الجميل عن عمر يناهر الــ 89 عاما إثر ازمه صحيه بعد ان تركت علامات لا تنسي للسينما المصريه.سارع الفنانون من مختلف الأجيال بمواساة أسرتها فى منزلها بشارع عكاشه بحي الدقي ومنهم الفنانه نبيله عبيد و رانيا محمود ياسين والاعلاميه بوسي شلبي.ولدت الفنانه ماجده في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية،وبدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة دون عِلم أهلها وغيرت اسمها إلى ماجدة حتى لا تنكشف.كانت بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم الناصح إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس ودخلت مجال الإنتاج وكونت شركة افلام ماجدة لإنتاج الافلام من افلامها التي انتجتها "جميلة" " هجرة الرسول".