برلمانية: قاعدة برنيس تكشف ما وصلت إليه مصر من تطور في منظومتها العسكرية

اكدت أمنة نصير عضو مجلس النواب، الأهمية الاستراتيجية والعسكرية لعملية إنشاء مصر لقاعدة "برنيس" العسكرية جنوب البحر الأحمر، قائلة :" أشعر بالفخر بوجود مثل هذه القواعد العسكرية في بلدى وأتمني امتداد العشرات منها حول الجمهورية بالكامل".



وأضافت "نصير" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن قاعدة "برنيس" العسكرية تبين ما وصلت إليه مصر من تطور في منظوماتها العسكرية، وقدرتها على إنشاء قواعد ضخمة تضم قاعدة جوية وقاعدة بحرية وميدان للرماية وإمكانات عسكرية هائلة.



وأشارت عضو مجلس النواب، أن مصر تسطر تاريخا عسكريا جديدا وتبعث برسائل قوية لاعداء الوطن".



يأتى ذلك بعد أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إنه تشرف بافتتاح قاعدة برنيس.



وأضاف الرئيس من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "شرفت اليوم بافتتاح قاعدة برنيس وتابعت استعدادات مختلف أسلحة وأفرع القوات المسلحة المصرية".



وتابع: "أود أن أشيد بالأداء المتميز لقواتنا المسلحة واستعدادها الدائم للقيام بواجبها في الدفاع عن هذا الوطن".



واختتم الرئيس كلمته قائلا: "تحيا مصر".