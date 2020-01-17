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جلال علام: قدمت 1170 حلقة من برنامج مواقف وطرائف.. فيديو

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:01 ص
جلال علام
جلال علام
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هاني حسين
قال الكابتن جلال علام، إنه قام بتقديم برنامج " مواقف وطرائف" في ماسبيرو، مضيفا:" كنت اقوم بجلب المادة الفيلمية على حسابي الخاص ولم اعتمد على مكتبة التليفزيون".

وأضاف جلال علام في حواره مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج " أخبار مصر"، :" تعلمت من أساتذة ماسبيرو خلال فترة تقديمي للبرنامج".

وتابع جلال علام:" كان لدي دافع التميز في برنامج مواقف وطرائف، وقدمت 1170 حلقة من برنامج مواقف وطرائف وقمت بتسجيل كل حلقات برنامجي بنفسي".

وأكمل جلال علام:" رأيت عظمة ربنا في شلالات فيكتوريا بسبب رهبة المكان وإعجاز الله سبحانه وتعالى في خلقه ".

وتابع جلال علام:" فكرة برنامج مواقف وطرائف راودتني في عام 1975، من أجل رصد المواقف الغريبة التي تحدث في كل مكان في العالم ونقلها للجمهور والمشاهدين".

ولفت جلال علام:" بدأت في تجميع الكثير من المواقف الطريفة في مختلف أنحاء العالم وطرقت باب ماسبيرو لتقديم برنامج مواقف وطرائف وكان بمثابة تحدي ، ولكنه نال استحسان الجمهور"
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