جلال علام: قدمت 1170 حلقة من برنامج مواقف وطرائف.. فيديو

قال الكابتن جلال علام، إنه قام بتقديم برنامج " مواقف وطرائف" في ماسبيرو، مضيفا:" كنت اقوم بجلب المادة الفيلمية على حسابي الخاص ولم اعتمد على مكتبة التليفزيون".



وأضاف جلال علام في حواره مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج " أخبار مصر"، :" تعلمت من أساتذة ماسبيرو خلال فترة تقديمي للبرنامج".



وتابع جلال علام:" كان لدي دافع التميز في برنامج مواقف وطرائف، وقدمت 1170 حلقة من برنامج مواقف وطرائف وقمت بتسجيل كل حلقات برنامجي بنفسي".



وأكمل جلال علام:" رأيت عظمة ربنا في شلالات فيكتوريا بسبب رهبة المكان وإعجاز الله سبحانه وتعالى في خلقه ".



وتابع جلال علام:" فكرة برنامج مواقف وطرائف راودتني في عام 1975، من أجل رصد المواقف الغريبة التي تحدث في كل مكان في العالم ونقلها للجمهور والمشاهدين".



ولفت جلال علام:" بدأت في تجميع الكثير من المواقف الطريفة في مختلف أنحاء العالم وطرقت باب ماسبيرو لتقديم برنامج مواقف وطرائف وكان بمثابة تحدي ، ولكنه نال استحسان الجمهور"

