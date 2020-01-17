القيعي لجمهور الأهلي: فين تطبيق مقولة "على الحلوة والمرة معاه".. فيديو

طالب عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، من الجماهير بدعم مجلس الإدارة واللاعبين خلال الفترة القادمة وتطبيق جملة " على الحلوة والمرة معاه ".



وأكد القيعي في تصريحات ببرنامج ملك وكتابة عبر قناة الأهلي، إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد برحيل أي لاعب: "من قال إن أزارو أو جيرالدو سيرحل عن الفريق؟"



ووجه رسالته للجمهور: "ادعموا النادي ولا يجوز الهجوم على لاعب، اترك ذلك للجمهور المنافس ، لا يجوز أن تترك الملعب إذا أخذوا منك طبلة، ولا يجوز أن تهاجم الإدارة، اومال فين على الحلوة والمرة معاه؟"



وتعاقد النادي الأهلي مع السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي، ليصبح لزاما على النادي الأهلي الاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب.

وتنص اللائحة على إمكانية التعاقد مع 4 لاعبين أجانب، بالإضافة للاعب من شمال إفريقي وقيده كلاعب محلي.