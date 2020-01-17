AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خالد بن سلمان عن افتتاح قاعدة برنيس: محور لمواجهة التهديدات في البحر الأحمر

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:45 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأول الأربعاء، إن قاعدة برنيس العسكرية التي دشنتها مصر، تعد محورا رئيسيا لمواجهة التهديدات في نطاق البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة العالمية.

ونقلت قناة "العربية" عن الأمير بن سلمان قوله: "نؤكد على أهمية القاعدة العسكرية التي تبين ما وصلت إليه مصر من تطور في منظوماتها العسكرية".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، قاعدة برنيس العسكرية على البحر الأحمر على مساحة 150 ألف فدان، والتي تعد أكبر قاعدة جوية بحرية في الشرق الأوسط، وفي قطاع البحر الأحمر.

وتقع القاعدة على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكري وعدد من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسام راضي: قاعدة برنيس العسكرية تستهدف حماية وتأمين السواحل المصرية

الأكبر بمنطقة البحر الأحمر ..الرئيس السيسي يفتتح قاعدة برنيس ويشهد ختام مناورة قادر 2020 .. متحدث الرئاسة: إنجاز جديد يضاف للقوات المسلحة المصرية

4 أهداف إستراتيجية وراء بناء قاعدة برنيس العسكرية.. تعرف عليها

القوة والسلاح .. القوات المسلحة تنشر فيديو قاعدة برنيس العسكرية بعد افتتاحها

افتتاح الرئيس السيسي لقاعدة برنيس العسكرية وومتابعة مناورة قادر 2020.. يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

نائب وزير الدفاع السعودي: قاعدة برنيس محور رئيسي ضد التهديدات بالبحر الأحمر

ترشيحاتنا

سحرية ورخيصة.. وصفة هاني الناظر لـ تطويل الشعر

سامي الشيشيني: إراحة 3 لاعبين حتى لا نخسرهم فى الزمالك.. فيديو

طريقة عمل عجينة البيتزا في المنزل أحلى من المطاعم

سمير صبري يكشف كواليس عيد ميلاد ماجدة الصباحي الأخير

أول رد فعل من عبدالله السعيد بعد تسجيله 100 هدف

نجمة شهيرة تدفع 4 آلاف دولار لحذف علاقاتها الغرامية من جوجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة أفلام الرعب.. دمية "مسكونة" تروع عائلة.. وهكذا تم التخلص منها

منتخب سيدات مصر بـ الأحمر والمغرب بـ الأخضر غدا .. صور

بفستان جلد أسود.. بوسي تتألق بإطلالة جذابة