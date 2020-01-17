خالد بن سلمان عن افتتاح قاعدة برنيس: محور لمواجهة التهديدات في البحر الأحمر

قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأول الأربعاء، إن قاعدة برنيس العسكرية التي دشنتها مصر، تعد محورا رئيسيا لمواجهة التهديدات في نطاق البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة العالمية.



ونقلت قناة "العربية" عن الأمير بن سلمان قوله: "نؤكد على أهمية القاعدة العسكرية التي تبين ما وصلت إليه مصر من تطور في منظوماتها العسكرية".



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، قاعدة برنيس العسكرية على البحر الأحمر على مساحة 150 ألف فدان، والتي تعد أكبر قاعدة جوية بحرية في الشرق الأوسط، وفي قطاع البحر الأحمر.



وتقع القاعدة على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكري وعدد من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة.