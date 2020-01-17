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أخبار البلد

الحكومة تنفي 10 شائعات في 7 أيّام.. فيديو وانفوجراف

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:28 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخباري لتوضيح صحة هذه الموضوعات.

بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 10 حتى 17 يناير 2019 ‏):

ونفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول حول توقف تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح".

كما نفي ما تردد حول اعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز نهائيًا بداية من يوليو2020 ، ونفي أيضا ما انتشر حول رفض المستشفيات الجامعية استقبال الحالات المرضية الخطرة.

كما نفي المركز ما تداول حول نقص الأدوية بالمعهد القومي للأورام ، ونفى ما أثير حول منح الحكومة أفضلية للمنتجات المستوردة على حساب المنتجات المحلية بعقود التوريدات للجهات الحكومية ، ونفي المركز أيضا ما انتشر حول تداول عملات ورقية مزيفة فئة الـ "200جنيه"، كما نفي المركز ما أثير حول تلف المحاصيل الزراعية تأثرًا بالتغيرات المناخية.

ونفي المركز الإعلامي ما تداول حول استيراد الحكومة شحنات تقاوي فاسدة ، كما نفي ما تردد حول إصابة محصول القمح المصري بفطر الصدأ الأصفر، كما نفي ما اثير حول نقص الأسمدة الشتوية بالجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات.
الحكومة تنفي 10 شائعات في 7 أيّام.. فيديو وانفوجراف
الحكومة تنفي 10 شائعات في 7 أيّام.. فيديو وانفوجراف
الحكومة تنفي 10 شائعات في 7 أيّام.. فيديو وانفوجراف
الحكومة تنفي 10 شائعات في 7 أيّام.. فيديو وانفوجراف
الحكومة تنفي 10 شائعات في 7 أيّام.. فيديو وانفوجراف
الحكومة تنفي 10 شائعات في 7 أيّام.. فيديو وانفوجراف
الحكومة تنفي 10 شائعات في 7 أيّام.. فيديو وانفوجراف
الحكومة تنفي 10 شائعات في 7 أيّام.. فيديو وانفوجراف
الحكومة تنفي 10 شائعات في 7 أيّام.. فيديو وانفوجراف
الحكومة تنفي 10 شائعات في 7 أيّام.. فيديو وانفوجراف
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