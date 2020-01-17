تركيا تطالب بمشاركة قطر في مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية

طالب وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بضرورة توجيه الدعوة إلى قطر لحضور المؤتمر الخاص بالتسوية الليبية المقرر عقده في برلين، يوم الأحد المقبل.





وقال أوغلو في تصريحات لقناة "سي إن إن تورك"، إن وفدا تركيا سيتوجه غدا السبت إلى العاصمة الألمانية بغية المساهمة في صياغة البيان المشترك للقاء، مؤكدا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى اتصالات بكثير من الزعماء، وفي مقدمتهم نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لدعوتهم إلى المؤتمر.





وقال تشاووش أوغلو إنه يجب "دعوة قطر إلى المؤتمر، لافتا إلى أن نجاح الاجتماع القادم يتوقف على استمرار وقف إطلاق النار بين حكومة السراج و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.



