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فن

فريق BTS يطرح كليب أغنية Black Swan.. فيديو

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:27 م
black swan
black swan
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آيه عاطف
طرح فريق BTS، فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "Black Swan"، عبر القناة الرسمية الخاصة به على الـ "يوتيوب"، وتصدرت الأغنية قائمة التريند على "تويتر".

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، حيث اقتربت من تحقيق نصف مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها.

يذكر أن فريق BTS الكوري الجنوبي قد حصد مؤخرًا جائزة أفضل ديو أو فريق غنائي من حفل جوائز الموسيقى الأمريكية الشهيرة باسم AMA، في دورته رقم 47 لعام 2019 الجاري.

ويعد فريق "BTS" احد الفرق المشهورة التى يلتفت إليها الجمهور حيث يقدم عددا من الأغاني المتنوعة والتى جذبت قطاعا عريضا من الجمهور.

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