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محافظات

محافظ البحيرة: تطوير مستشفيات كفر الدوار ودعمها بأجهزة طبية بمشاركة المجتمعية

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:26 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وعلى تنفيذ خطة للارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع مع الارتقاء بكافة الخدمات الطبية المقدمة بتلك المستشفيات

وأشار المحافظ إلى قيام مديرية الصحة والسكان بالبحيرة باتخاذ عدة اجراءات لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات بمدن ومراكز المحافظة فى إطار الارتقاء بالمنظومة الصحية تضمنت تزويد مستشفى كفر الدوار المركزى المستشفى بعدد 4 فلوميتر بالمرطب بالتعاون مع المجتمع المدنى،و 5 منظم شفط بالمرطب مشاركة مجتمعية،والإحلال والتجديد لعدد 2 ماكينة أسنان

ومن جانبه أكد الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على أنه جارى إجراء العديد من التطوير فى اقسام مستشفى كفر الدوار العام منها رفع كفاءة البنية التحتية للمستشفى و ترميم المبانى وتوسيع عناية القلب بعدد 6 أسرة و عدد واحد جهاز تنفس صناعي وإنشاء قسم للتخاطب و العلاج الطبيعى للأطفال المعاقين وجارى العمل بتوسيع قسم السموم

وأشاروكيل صحة البحيرة إلى الإنتهاء من إنشاء عيادة روماتيزم و عيادة تدخل مبكر وعيادة الاورام و من تجهيز قسم الطوارئ بجميع المستلزمات بالإضافة إلى الإنتهاء من توسيع عيادة تنظيم الأسرة

واضاف بأنه تم دعم مستشفى حميات كفر الدوار بتوفير كرسى الأسنان جديد بعيادة الأسنان وتوفير 20 إبرة أسنان وتزويد المستشفى بعدد 2 جهاز ضغط بالمشاركة مع المجتمع المدنى وتوفير 30 مرتبة إسفنجية و 30 مخدة إسفنجية.


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