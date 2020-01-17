ياسمين الخطيب تنتقد المشاهير: أوزع اللايكات بسخاء ولا أخفي أبنائي

وجهّت ياسمين الخطيب، انتقادات للمشاهير الذين يخفون أبناءهم خوفا عليهم من الحسد.



ونشرت ياسمين الخطيب صورة لها من خلال حسابها الرسمي على "الإنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "لا أجد أي حرج في إرسال طلب صداقة لشخص تُعجبني منشوراته، ولا تجمعني به معرفة شخصية.. أوزع اللايكات بسخاء، على كل ما ومن يعجبني.. إذا أعجبني فستان إحداهن، لا أتردد في إخبارها عادي".



بينما تابعت: "لا أؤمن بالحسد إلى حد الفوبيا، وتسعدني مشاركة الآخرين أخباري السارة.. لا أخفي أبنائي، وأتعجب من سلوك المشاهير الذين يخفون أبناءهم، حرصًا على النجومية، أو توجسًا من الحسد! (الكلاب عندها عيال)".



وإختتمت حديثها قائلة:" لست مهتمة بإقتناء أحدث موديلات الآيفون، ولا أحمل سوى موبايل واحد، لم يتغير رقمه منذ ١٠ أعوام.. ولم ألغي على واتس آب العلامة seen".