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فن

محمد رمضان يكشف عن أحدث أعماله المقبلة.. إعرف التفاصيل

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:32 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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قسم الفن
كشف الفنان محمد رمضان، عن أحدث أعماله المقبلة وذلك من خلال فيديو نشره علي حسابه الشخصي عبر تطبيق "انستجرام".

وظهر محمد رمضان في الفيديو وهو داخل طائرة وهو يغني "كازنوفا" وعلق علي الفيديو قائلا: كازنوفا قريبا 2020.

من ناحية أخرى حقق الفنان محمد رمضان، 16 مليونا و429 ألف مشاهدة بأحدث كليباته «رايحين نسهر» بعد طرحه على يوتيوب، يوم 1 من يناير الجاري.

بينما تصدَّر محمد رمضان ترتيب البحث (تريند) على يوتيوب، ليحتل رقم 1 بين الفيديوهات المطروحة، بأحدث كليباته «رايحين نسهر» وذلك بعد ساعات من طرح الكليب يوم الأربعاء 1 يناير.
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