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ثقافة

البخيل يواصل تقديم عروضه على مسرح أوبرا ملك برمسيس

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:22 م
صدى البلد
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طارق موسى
يواصل البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، تقديم العرض المسرحي (البخيل) علي خشبة مسرح أوبرا ملك برمسيس، حتى الأحد المقبل ١٩ يناير الجارى، ثم يستأنف تقديم عروضه اعتبارا من الخميس المقبل.

"البخيل" من إنتاج فرقة مسرح الشباب برئاسة المخرج عادل حسان، وهي من أشهر مسرحيات الكاتب الفرنسي موليير وتتناول المسرحية الساخرة حياة البرجوازي الغني (هاربجون) الذي يتصف بالبخل الشديد وحبه للمال، من خلال نص كوميدي واستعراضات غنائية.

"البخيل " البطولة للفنانين "أشرف طلبة، محمود متولي، محي الدين يحيي، سوزان مدحت، نشوي عبد الرحيم، هادي محي، عصام أشرف، نوران عبد الحميد، محمد خلف، عبد الباري سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادي سمير، ألاء النادي"، الديكور لرانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، أشعار حامد السحرتي، استعراضات شيرلي أحمد، موسيقي وألحان محمد حسني، إعداد وإخراج خالد حسونة".
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